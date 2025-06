Oggi consiglio di sicurezza Onu urgente chiesto dall' Iran

In un clima di crescente tensione, il Consiglio di Sicurezza dell'ONU si riunisce oggi in sessione di emergenza su richiesta dell'Iran. Un appuntamento cruciale che potrebbe segnare un nuovo passo verso la stabilità o l'escalation nel contesto internazionale. La comunità globale osserva attentamente, conscia che le decisioni di oggi potrebbero influenzare profondamente gli equilibri mondiali. Rimanete sintonizzati per aggiornamenti e analisi di questa situazione delicata.

Il Consiglio di Sicurezza dell'Onu terrà oggi un incontro di emergenza su richiesta dell'Iran. Lo comunicano fonti diplomatiche del Palazzo di Vetro, secondo cui la riunione sarà probabilmente alle 15 locali, le 21 italiane.

#MedioOriente L'ambasciatore dell'Iran presso le Nazioni Unite ha chiesto formalmente una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza Onu, descrivendo gli attacchi di Israele come "deliberati, illegali e premeditati" Vai su X

L'Aiea, l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, ha confermato che il principale impianto nucleare di Natanz in Iran è stato colpito nei raid aerei israeliani. «Monitoriamo il livello di radiazioni», ha aggiunto il direttore generale dell'Aiea Rafael Mariano Gr Vai su Facebook

Iran chiede riunione urgente del Consiglio Sicurezza Onu; Israele attacca l'Iran, colpiti siti nucleari. Media: nella capitale almeno 78 morti - Abc News: gli Stati Uniti hanno fornito informazioni di intelligence a Israele; Oggi consiglio di sicurezza Onu urgente chiesto dall'Iran.

