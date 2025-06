Offerta Riservata TFA 2025 | Abilitazione all’insegnamento da € 1.400 con Mnemosine

Se sogni di diventare insegnante e ottenere l’abilitazione per il sostegno nel 2025, questa offerta è pensata proprio per te! Con uno sconto esclusivo di € 100 grazie a Mnemosine, potrai accedere ai corsi abilitanti in collaborazione con le prestigiose università Dante Alighieri di Reggio Calabria e Unicamillus, a partire da soli € 1.400. Non lasciarti sfuggire questa opportunità: il futuro della tua carriera ti aspetta! Usa il codice promozionale TFA25 al […]

Se conseguirai il titolo di specializzazione sul sostegno (TFA) nel 2025, hai diritto a uno sconto esclusivo di € 100 sui corsi ABILITANTI all’insegnamento in collaborazione con Università Dante Alighieri di Reggio Calabria e Unicamillus.? Costo finale dei corsi: da €1.400 a €1.680 a seconda dell’ateneo scelto.? Usa il codice promozionale TFA25 al . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: insegnamento - offerta - riservata - abilitazione

Offerta Riservata TFA 2025: Abilitazione all’insegnamento da € 1.400 con Mnemosine - Scopri l'offerta esclusiva per il TFA 2025! Con il conseguimento del titolo di specializzazione sul sostegno, hai diritto a uno sconto di € 100 sui corsi abilitanti all'insegnamento.

Offerta Riservata TFA 2025: Abilitazione all’insegnamento da € 1.400 con Mnemosine; Concorso PNRR2 per tutti i gradi d’istruzione. Anief: La prova scritta sarà molto selettiva; Insegnanti in offerta speciale, l’abilitazione si paga anche a rate.

Università Urbino, abilitazione a insegnamento entro 30 giugno Secondo ansa.it: L'Università di Urbino "garantirà l'abilitazione all'insegnamento entro il 30 giugno Università degli Studi di Urbino Carlo Bo".