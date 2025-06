Offerta irrinunciabile alla Juventus | la riposta ad Allegri per Cambiaso | CMIT

L'offerta irrinunciabile alla Juventus ha suscitato grandi emozioni tra i tifosi, ma la vera sorpresa arriva dalle pretendenti. La risposta di Allegri al Milan per Cambiaso rappresenta una sfida di mercato che potrebbe rivoluzionare le strategie della Continassa. Con il nazionale italiano al centro delle attenzioni, si prospetta un'estate calda, ricca di colpi di scena e decisioni decisive per il futuro bianconero. Restate con noi per scoprire tutte le novità !

Il jolly della Juve, oltre alle big di Premier League, fa gola al nuovo Milan guidato dall’ex tecnico bianconero. Le ultime sul futuro alla Continassa del nazionale italiano Andrea Cambiaso resta al centro dei rumors di mercato, con il jolly bianconero che continua ad avere diverse pretendenti tra Italia ed estero. Andrea Cambiaso (LaPresse) – Calciomercato.it L’ultimo in ordine di tempo è il Milan, con l’estimatore Massimiliano Allegri che lo rivorrebbe alle proprie dipendenze anche in rossonero dopo averlo avuto per una stagione in squadra alla Continassa. Il ‘Diavolo’ è a caccia di un sostituto del partente Theo Hernandez e Cambiaso è in cima alla lista dei desideri del nuovo tecnico milanista. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Offerta irrinunciabile alla Juventus: la riposta ad Allegri per Cambiaso | CM.IT

In questa notizia si parla di: cambiaso - offerta - irrinunciabile - juventus

Cambiaso al Milan, ecco la prima offerta e la risposta della Juventus - Il Milan di Allegri non si ferma e punta forte su Andrea Cambiaso: la prima offerta è già stata lanciata, ma la Juventus non molla.

#Cambiaso-#Juventus, via solo per un’offerta irrinunciabile! Ecco la posizione dei bianconeri sul futuro del laterale seguito dal #Milan. Novità Vai su X

#LA #JUVENTUS #BLINDA #CAMBIASO! La #Juve non ha intenzione di privarsi di Andrea Cambiaso: lo farebbe per una proposta irrinunciabile, faraonica, che ancora non è arrivata #Alfredo #Pedullà Vai su Facebook

Offerta irrinunciabile alla Juventus: la riposta ad Allegri per Cambiaso | CM.IT; Cambiaso Juventus, via solo per un'offerta irrinunciabile; Manchester City forte su Cambiaso: in arrivo una super offerta per la Juventus già a gennaio.

Offerta irrinunciabile alla Juventus: la riposta ad Allegri per Cambiaso | CM.IT Si legge su calciomercato.it: La Juventus risponde al Milan per Andrea Cambiaso, nel mirino di Allegri: il piano della dirigenza bianconera per il jolly della Nazionale ...