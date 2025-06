Odontoiatria pubblica al Serristori l’ambulatorio per emergenze festive di Toscana centro

A partire da domenica 15 giugno, l'ospedale Serristori di Figline Valdarno diventa il punto di riferimento per le emergenze odontoiatriche festive in Toscana centro. L'ambulatorio, operativo dalle 8 alle 13, garantisce assistenza rapida e di qualitĂ durante i giorni di festa, rafforzando il sistema sanitario regionale. Questa iniziativa rappresenta un passo importante per assicurare cure tempestive e efficaci a chi ne ha bisogno, anche fuori dagli orari tradizionali.

Figline Valdarno (Firenze), 13 giugno 2025 - Da domenica 15 giugno sarĂ attivo presso il Pir, il punto di intervento rapido, dell’ ospedale Serristori di Figline Valdarno - e non al Palagi di Firenze come in precedenza comunicato – l’ ambulatorio odontoiatrico per le urgenze dell’Asl Toscana centro. OpererĂ dalle ore 8 alle ore 13. E’ uno dei tre ambulatori della Toscana. In questa fase le Asl hanno infatti previsto l'apertura di un ambulatorio per le urgenze per area vasta (uno dunque per la Toscana Centro presso il Pir dell'ospedale Serristori, uno per la Nord ovest nei locali dell’azienda ospedaliero universitaria pisana e uno per la Toscana Sud Est all’ospedale di Grosseto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Odontoiatria pubblica, al Serristori l’ambulatorio per emergenze festive di Toscana centro

