Odilon Kossounou è al 100% dell’Atalanta

Bergamo. Atalanta BC comunica di aver acquisito a titolo definitivo da Bayer 04 Leverkusen Fußball il diritto alle prestazioni sportive di Odilon Kossounou. Nella stagione 20242025 il difensore ivoriano classe 2001 ha già vestito la maglia nerazzurra, totalizzando complessivamente 23 presenze (16 da titolare), di cui 18 in Serie A Enilive, 4 in Uefa Champions League e 1 in Supercoppa Italiana. In carriera Kossounou ha vinto due campionati belgi e una Supercoppa nazionale con il Club Brugge, una Bundesliga, una Coppa di Germania e una Supercoppa di Germania con il Bayer 04 Leverkusen Fußball e una Coppa d'Africa nel 2023 con la Nazionale della Costa d'Avorio, con cui ha sin qui collezionato 25 presenze.