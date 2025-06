Odgaard, la svolta . Intorno a lui Italiano ha costruito il 4-2-3-1 per la risalita e il sogno.

Odgaard, il talento che ha trasformato la Fiorentina, incarna la svolta tanto attesa. Dalla sua versatilità e determinazione nasce la rinascita viola, culminata con il trionfo di Roma. La sua crescita, supportata dall’allenatore Italiano, ha reso possibile un sogno europeo e una nuova era di ambizioni. Ci aspetta ora un futuro ricco di sfide e successi, scrivendo un capitolo indimenticabile per il club e i suoi tifosi.

Giordano E'stato il rinforzo di gennaio nella stagione 2023-24, quella della Champions League: gol di rincorsa salendo dalla panchina e l'assist per Ndoye a Napoli, nella gara che diede l'aritmetica qualificazione europea. Ma era solo l'inizio, perché Jens Odgaard, arrivato in prestito con diritto di riscatto e poi riscattato per quattro milioni, è diventato l'uomo della svolta sotto la gestione di Italiano, che ha portato al trionfo di Roma. Ci sono le intuizioni degli uomini mercato e il danese è senz'altro tra queste. Ma poi ci sono quelle del tecnico e quando i due fattori si sposano ecco il botto: perché Odgaard, ex settore giovanile dell'Inter prelevato dall'Az Alkmaar, era arrivato come sostituto della punta, che poteva giocare a destra al posto di Orsolini.