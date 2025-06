Occupati record salgono i salari Alla faccia dei referendum

Crescono salari e ore lavorate e diminuiscono gli inattivi Lezione alla Cgil: le paghe aumentano se rinnovi i contratti.

L’Ufficio di bilancio: “Dopo il Covid più occupati perché costano poco. Molti inattivi ora sono lavoratori con bassi salari” - Da mesi, l’occupazione in Italia è cresciuta grazie a scelte strategiche delle imprese, preferendo costi di manodopera più bassi piuttosto che investimenti in tecnologia e innovazione.

Secondo uno studio della Cgil sul lavoro povero e i bassi salari il 37,5% dei lavoratori del settore privato percepisce una paga inferiore ai 15mila euro lordi l’anno Vai su Facebook

L’Ufficio di bilancio: “Dopo il Covid più occupati perché costano poco. Molti inattivi ora sono lavoratori con bassi salari” Si legge su ilfattoquotidiano.it: I salari sono rimasti bassi, mentre l'inflazione ha fatto aumentare il costo dell'energia e dei macchinari.