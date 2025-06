Occhiuto indagato Nel mirino due nomine Lui ai pm | chiamatemi

Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, si trova al centro di un’indagine per corruzione, con due nomine sotto scrutinio e la richiesta di un colloquio con i pm. Nonostante abbia già annunciato il suo coinvolgimento, ancora nessuna convocazione ufficiale è arrivata. La vicenda continua a destare attenzione e domande, mentre il governatore aspetta chiarimenti ufficiali sulle accuse che lo riguardano. Che cosa succederà ora?

Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, non ha ancora ricevuto nessuna convocazione da parte della procura della Repubblica di Catanzaro nell'ambito dell'inchiesta che lo vede indagato, insieme con altre 4 persone, per corruzione. Era stato lo stesso governatore a dare notizia, attraverso i social, della sua iscrizione nel registro degli indagati e del fatto di aver sollecitato un colloquio con i magistrati. Ieri mattina Occhiuto è volato a Roma, al ministero delle Finanze, per discutere il piano di rientro del debito sanitario. Anche in questo caso ha affidato a un brevissimo video pubblicato su Instragram il suo messaggio ai calabresi.