Occhio Napoli affare seriamente a rischio | il club fa sul serio

Il Napoli si prepara a un’estate di grandi cambiamenti, con il futuro di alcuni talenti in bilico e altri pronti a rinforzare la rosa. La tensione aumenta: l’affare con un calciatore chiave è ormai a serio rischio, poiché un altro club fa sul serio per assicurarselo. La campagna di rafforzamento azzurra sta entrando nel vivo, e le prossime settimane saranno decisive per capire quali volti resteranno e quali cambieranno maglia.

Il Napoli ora vede l'affare a serio rischio con il calciatore seguito, c'è un altro club che fa sul serio per aggiudicarselo per la prossima stagione In vista della prossima stagione, il Napoli ha selezionato diversi calciatore di talento da cercare di prendere per rafforzare la rosa attuale. Durante l'estate, in casa azzurra, ci saranno molti movimenti: alcuni sono destinati a lasciare, mentre altri sono in dirittura d'arrivo. Dopo aver ufficializzato l'arrivo di Kevin De Bruyne a parametro zero, ora i campioni d'Italia sono al lavoro per chiudere diverse trattative già ben avanzate. Yunus Musah e Juanlu Sanchez infatti sono molto vicini al Napoli: per il centrocampista del Milan manca sempre poco, mentre per il classe '03 bisognerà attendere la decisione del Siviglia.