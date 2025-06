Occhio ai link aperti dalle notifiche | un problema espone tutti a phishing e truffe

Attenzione ai link aperti dalle notifiche sul vostro smartphone: questa semplice azione potrebbe mettere a rischio la vostra sicurezza, esponendovi a tentativi di phishing e truffe online. Android potrebbe essere ingannato facilmente da attacchi mirati, mettendo a repentaglio dati personali e finanziari. È fondamentale conoscere i rischi e adottare precauzioni per proteggersi: scoprite come difendervi leggendo l'articolo completo di TuttoAndroid.

