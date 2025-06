Oaktree comunicato UFFICIALE Inter | 415 milioni di euro

Oaktree, il fondo statunitense proprietario dell'Inter da un anno, ha appena annunciato un investimento shock di ben 415 milioni di euro. Questa mossa strategica apre nuovi scenari per il futuro dei nerazzurri e scuote il panorama calcistico italiano. Con il club protagonista nel Mondiale per Club, l'attenzione ora si concentra su come questa imponente cifra influenzerĂ la crescita e le ambizioni dell'Inter. Ma cosa significa davvero per i tifosi e il progetto a lungo termine?

Mossa a sorpresa del fondo statunitense proprietario del club nerazzurro da un anno Comunicato a sorpresa dell’Inter, che mercoledì prossimo debutterĂ nel Mondiale per Club affrontando – alle 3 di notte italiane – i messicani del Monterrey. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Campo a parte, in questi giorni si è parlato tanto delle modalitĂ di rimborso del bond da 415 milioni di euro in scadenza nel 2027. Ebbene, oggi il club nerazzurro ha annunciato in via ufficiale di averlo rimborsato in anticipo, seppur in parte attraverso un nuovo rifinanziamento. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Oaktree, comunicato UFFICIALE Inter: “415 milioni di euro”

