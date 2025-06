Nuvìce storie di spose e radici in stoffa nella galleria Farè tra memoria e solidarietà

a un affascinante viaggio tra ricordi, tradizioni e nuove speranze. In questa esposizione, le storie di spose si intrecciano con i tessuti che le fanno risplendere, creando un ponte tra passato e presente. Un’occasione unica per riscoprire il valore delle radici e il potere delle emozioni che un abito può custodire. Non perdere questa immersione nel cuore della memoria e della solidarietà, dove ogni filo racconta una storia.

Udine - L'abito da sposa racconta molto più di un matrimonio: è un simbolo di identità, memoria e trasformazione. A partire da questa consapevolezza prende vita NUVÌCE – Storie di spose e radici in stoffa, una mostra fotografica e narrativa a cura di Roberto Casasola e Silvia Cacitti che apre.