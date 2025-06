Nuovo sciopero di Trenord durerà 23 ore | garantite solo due fasce orarie

Se prevedi di viaggiare in Lombardia il 16 giugno, preparati a possibili disagi: Trenord ha annunciato un nuovo sciopero della durata di 23 ore, con garantite solo due fasce orarie. L'agitazione, indetta dal sindacato Orsa, potrebbe influenzare significativamente i tuoi spostamenti, rendendo ancora più importante pianificare con anticipo. Resta aggiornato per evitare sorprese e scoprire come muoverti al meglio durante questa giornata di mobilitazione.

Trenord ha confermato lo sciopero del personale in programma per lunedì 16 giugno. L'agitazione, indetta dal sindacato Orsa, si svolgerà dalle ore 3 del 16 giugno alle ore 2 del 17 giugno 2025 e coinvolgerà il servizio ferroviario regionale in Lombardia. Trattandosi di un giorno feriale, saranno.

