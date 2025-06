Nuovo San Siro Sala | Dialogo serrato vogliamo finire tutto entro l’estate

Durante un evento, Giuseppe Sala, sindaco di Milano, ha aggiornato sui progressi del nuovo San Siro, svelando un dialogo serrato e una determinazione condivisa: vogliamo completare tutto entro l’estate. L’entusiasmo e la chiarezza del suo intervento hanno acceso i riflettori su un progetto fondamentale per la città, che promette di trasformare l’area e rafforzare l’identità milanese. La sfida ora è mantenere questa forte ambizione.

A margine di un evento, Giuseppe Sala, sindaco di Milano, ha parlato del progetto del nuovo San Siro, delle tempistiche e non solo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Nuovo San Siro, Sala: “Dialogo serrato, vogliamo finire tutto entro l’estate”

