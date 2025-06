Nuovo record mondiale una pasta al pomodoro a 45 euro Voi la ordinereste? l’attacco al piatto dello chef Rinaldi e i commenti | Il menù è esposto chi entra sa quanto paga

Francesco Mariani, influencer e guru della ristorazione di Como e Lecco, scatena un dibattito tra i suoi quasi 50.000 follower su Instagram con una domanda provocatoria: "Ordinereste una pasta al pomodoro a 45 euro?" Al centro della scena il ristorante Sottovoce, guidato dallo chef Rinaldi, che ha fatto il record mondiale. Ma la vera domanda è: tra gusto e prezzo, cosa vale davvero? E voi, quale sarebbe la vostra scelta?

“Nuovo record mondiale, una pasta al pomodoro a 45 euro. Voi la ordinereste? “: lo chiede ai suoi follower (che sono quasi 50mila su Instagram) Francesco Mariani di Comobestfood, guida dei migliori ristoranti di Como e Lecco. Si riferisce al costo del piatto al ristorante Sottovoce del Vista Lago di Como, guidato dallo chef Alessandro Rinaldi. Ora, ci sono alcuni commenti che vanno dritti verso lo spegnimento della polemica prima ancora che nasca. Un lettore di QuiComo scrive: “Sono polemiche sterili, per quanto mi riguarda quel piatto può costare anche 100 euro. Il menù, con i relativi prezzi, è esposto, per cui chi entra è consapevole della spesa da affrontare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Nuovo record mondiale, una pasta al pomodoro a 45 euro. Voi la ordinereste?”, l’attacco al piatto dello chef Rinaldi e i commenti: “Il menù è esposto, chi entra sa quanto paga”

