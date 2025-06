Nuovo parcheggio a Cisanello Diritti in Comune contrario | Asfalto al posto dell' area verde? No

Un’ennesima ipotesi di asfaltare un’area verde per fare un parcheggio, questa volta nel quartiere di Cisanello, ha sollevato forti critiche. L’annuncio arriva dal capogruppo di Diritti in Comune, Ciccio Auletta, che, durante l’ultimo Consiglio comunale, ha evidenziato come questa proposta rischi di compromettere il patrimonio verde della zona. E’ emerso grazie ad una nostra attenta analisi che la tutela ambientale deve restare prioritaria.

