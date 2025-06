Nuovo Palazzetto dello Sport i lavori assegnati alla GVG di Roma | cantiere nella seconda metà di luglio

Il nuovo Palazzetto dello Sport di Bergamo sta prendendo forma, grazie all’assegnazione dei lavori alla GVG S.p.A. di Roma, risultata vincitrice dopo una gara altamente competitiva con oltre 50 offerte. Collocato nell’area di via Pizzo della Presolana, dove un tempo sorgeva il Palacreberg, questo cantiere promette di trasformare lo sport e l’intrattenimento in città. L’avvio dei lavori nella seconda metà di luglio segna un passo importante verso un futuro più dinamico e vivace per Bergamo.

È stata formalizzata l'assegnazione dei lavori per la realizzazione del nuovo Palazzetto dello Sport di Bergamo, nell'area di via Pizzo della Presolana, dove un tempo sorgeva il Palacreberg. L'impresa affidataria è la GVG S.p.A. di Roma, risultata prima in graduatoria al termine di una procedura di gara molto partecipata, che ha visto la presentazione di oltre 50 offerte. L'intervento, affidato a Chorus Life S.p.A. in qualità di stazione appaltante e in attuazione di quanto previsto dall'Atto integrativo del 2024 sottoscritto dalle parti, rappresenta un tassello strategico nel processo di rigenerazione urbana della città e per la valorizzazione del tessuto sportivo e sociale del territorio.

