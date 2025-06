Nuovo minerale scoperto a Pisa | si chiama ' ginelfite'

Una scoperta straordinaria per il mondo della geologia: nasce la ginelfite, il nuovo minerale scoperto a Pisa. Questo affascinante ritrovamento, intitolato ad honorare i brillanti tecnici Carlo Gini e Francesco Guelfi, testimonia l’eccellenza dell’Università di Pisa nel campo delle scienze della Terra. La ginelfite apre nuove prospettive di ricerca e stimola curiosità sulla complessità del nostro pianeta, dimostrando come passione e competenza possano portare a scoperte rivoluzionarie. La scoperta si inserisce così nel solco della storia scientifica,

Lo hanno chiamato 'ginelfite', unendo i nomi di due tecnici del Dipartimento di Scienze della Terra dell’UniversitĂ di Pisa oggi in pensione, Carlo Gini e Francesco Guelfi, che per quasi quarant’anni hanno gestito con competenza e dedizione il laboratorio di diffrattometria a raggi X, rendendo. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Nuovo minerale scoperto a Pisa: si chiama 'ginelfite'

In questa notizia si parla di: pisa - ginelfite - minerale - scoperto

La scoperta dell’Università di Pisa. Il minerale è stato battezzato unendo parte dei due cognomi di Carlo Gini e Francesco Guelfi Vai su Facebook

Ginelfite, scoperto nuovo minerale: porta il nome di un pisano e di un livornese; Salernitana-Sampdoria, ricorso respinto: si giocano i playout. Le date; Ginelfite scoperto nuovo minerale | porta il nome di un pisano e di un livornese.

Ginelfite, scoperto nuovo minerale: porta il nome di un pisano e di un livornese - Il minerale è stato battezzato unendo parte dei due cognomi di Carlo Gini e Francesco Guelfi ... Da msn.com

Batoniite, che cos'è il «minerale dell'anno» scoperto e studiato in Italia - E nei giorni scorsi questo minerale, studiato dall'università di Pisa, è stato proclamato ... corriere.it scrive

La batoniite è il primo “minerale dell'anno” scoperto in Italia - di un diffrattometro a raggi X per cristallo singolo del Centro per l'Integrazione della Strumentazione scientifica dell'Università di Pisa. Segnala msn.com