Nuovo incendio in un terreno distrutti 700 alberi

Un devastante incendio ha annerito il paesaggio di Naro, cancellando 700 alberi tra mandorli, ulivi e viti in località Dile. La scena di distruzione, segnalata da passanti, ha scosso la comunità e sollevato preoccupazioni per l’ambiente e il patrimonio agricolo locale. Il proprietario, un libero professionista di Favara, ha denunciato l’accaduto, mentre le autorità indagano sulle cause di questa immensa perdita. La speranza ora è di ricostruire e proteggere il territorio.

Un vasto incendio ha distrutto un terreno devastando 700 alberi fra mandorlo e ulivo oltre a 40 piante di viti. È accaduto in località "Dile", nelle campagne di Naro. A dare l'allarme sono stati alcuni passanti. Il proprietario è un libero professionista di Favara. L'uomo ha denunciato.

