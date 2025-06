Nuovo Cda per Nucleco Scolamacchia nominato ad

Nucleco si prepara a un nuovo capitolo di crescita con la nomina di Fabrizio Scolamacchia come amministratore delegato, segnando un passo importante per la gestione dei rifiuti radioattivi e la bonifica industriale. Con un Consiglio di amministrazione rafforzato e una leadership dedicata, l’azienda punta a consolidare il suo ruolo strategico nel settore, promuovendo innovazione e sostenibilità . Il futuro di Nucleco si annuncia più promettente che mai, aprendo nuove strade per l’energia pulita e sicura.

Per Nucleco arriva un nuovo Cda, con la nomina di Fabrizio Scolamacchia nel ruolo di amministratore delegato. Il Consiglio di amministrazione di Nucleco – società del Gruppo Sogin (60%) e partecipata da Enea (40%) – specializzata nella gestione dei rifiuti radioattivi e nella decontaminazione e bonifica di impianti industriali. Il Cda ha confermato la presidente Nadia Cherubini (responsabile Tecnologie, impianti e materiali per la fissione nucleare di Enea). Ha nominato Fabrizio Scolamacchia nel ruolo di amministratore delegato. A completare il Consiglio di amministrazione Belinda Sepe (direttrice Amministrazione, risorse, sistemi e Ict di Sogin). 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Nuovo Cda per Nucleco, Scolamacchia nominato ad

