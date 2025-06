Nuovo capo Pasdaran apriremo porte dell' inferno a Israele

In un clima di tensione crescente, le parole del nuovo comandante delle Guardie Rivoluzionarie iraniane, Mohammad Pakpour, risuonano come un avvertimento serio e minaccioso: "Apriremo le porte dell'inferno a Israele". Le dichiarazioni, cariche di durezza e determinazione, segnano un nuovo capitolo nelle relazioni tra Iran e Israele, lasciando presagire possibili sviluppi di grande impatto regionale e internazionale. La tensione si intensifica, e il mondo resta in attesa di sviluppi cruciali.

"Il regime sionista criminale e illegittimo avrà un destino amaro e doloroso, con conseguenze gravi e distruttive", ha dichiarato il nuovo Comandante delle Guardie Rivoluzionarie, Mohammad Pakpour, citato da Tasnim, aggiungendo: "Apriremo le porte dell'inferno a Israele". "Il crimine di Israele nell'attaccare l'Iran non rimarrà senza risposta", ha aggiunto Pakpour. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Nuovo capo Pasdaran, apriremo porte dell'inferno a Israele

In questa notizia si parla di: israele - apriremo - porte - inferno

I missili di Israele sull’Iran: «Siamo solo all'inizio». I piani avviati 8 mesi fa. Chiuse le ambasciate in tutto il mondo, gli Usa spostano le navi militari. Teheran: «È guerra, vi apriremo le porte dell'inferno» - Le tensioni tra Israele e Iran si intensificano, con attacchi missilistici e un clima di crisi internazionale.

Nuovi raid Idf in Iran, distrutto aeroporto Tabriz. Teheran: «Apriremo le porte dell’inferno su Israele; Nuovo capo Pasdaran, apriremo porte dell'inferno a Israele; Medio Oriente: MO: nuovo capo Pasdaran, apriremo porte dell'inferno a Israele | blue News.

Nuovo capo Pasdaran, apriremo porte dell'inferno a Israele - "Il regime sionista criminale e illegittimo avrà un destino amaro e doloroso, con conseguenze gravi e distruttive", ha dichiarato il nuovo Comandante delle Guardie Rivoluzionarie, Mohammad Pakpour, ci ... Scrive ansa.it

Medio Oriente MO: nuovo capo Pasdaran, apriremo porte dell'inferno a Israele - «Il regime sionista criminale e illegittimo avrà un destino amaro e doloroso, con conseguenze gravi e distruttive», ha dichiarato il nuovo Comandante delle Guardie Rivoluzionarie, Mohammad Pakpour, ci ... Segnala bluewin.ch

Iran, issata la bandiera della vendetta. Il capo dei Pasdaran minaccia: "Porte dell'inferno" - Sventola la bandiera rossa che è stata issata in cima a una moschea nella città iraniana di Qom. Scrive iltempo.it