Nuovo black out a Lodi niente corrente nelle case e ascensori bloccati | raffica di chiamate al 115

Lodi si trova di nuovo al buio: un blackout improvviso ha lasciato senza corrente case e ascensori, creando caos e disagi. √ą il terzo giorno consecutivo che i residenti affrontano questa emergenza, con decine di persone bloccate negli edifici e richieste d‚Äôaiuto che si susseguono incessantemente al 115. La situazione √® critica, ma cosa si cela dietro questa persistente crisi energetica?

Lodi, 13 giugno 2025 ‚ÄstUn altro¬†b lack out si √® verificato oggi venerd√¨ 13 giugno, per il terzo giorno consecutivo. Non senza conseguenze. Decine i lodigiani¬†bloccati negli ascensori in diversi palazzi e uffici della citt√†.¬†I problemi sono cominciati all‚Äôinizio del pomeriggio, quando al centralino del comando provinciale di Lodi sono cominciate ad arrivare decine di richieste d‚Äôintervento, chiamate a ‚Äúmacchia di leopardo‚ÄĚ da diverse zone del capoluogo di provincia.¬† Picco di consumi¬†. Un‚Äôinterruzione nella fornitura di corrente¬†la cui origine al momento √® sconosciuta, ma che potrebbe essere dovuta¬†alla pi√Ļ alta richiesta di energia elettrica¬†dovuta al caldo,¬†con condizionatori e climatizzatori accesi e a pieno regime,¬†che ha cominciato a creare¬†disagi a partire dalle 13 e per diverse ore fino al tardo pomeriggio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it