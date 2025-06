Nuovo avviso per i tirocini di inclusione sociale | indennità mensile di 500 euro

Se sei alla ricerca di un'opportunità di crescita e inclusione, questa è la tua occasione! Il Comune di Mesagne lancia un nuovo bando per tirocini di inclusione sociale, con un’indennità mensile di 500 euro. Un progetto pensato per favorire l'inserimento lavorativo e sociale dei cittadini. Non perdere questa chance: scopri come partecipare e fai il primo passo verso un futuro più inclusivo e sostenibile.

MESAGNE - Il Comune di Mesagne informa dell'apertura di un nuovo bando per la selezione di partecipanti ai tirocini di inclusione sociale nell'ambito del progetto "Includiamoci 4.0". L'iniziativa, promossa dall'Amministrazione comunale, assessorato ai Servizi Sociali, in continuità con i. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Nuovo avviso per i tirocini di inclusione sociale: indennità mensile di 500 euro

Napoli, al via i tirocini di inclusione sociale: 600 euro al mese per un anno - Il Comune di Napoli lancia i tirocini di inclusione sociale, un'opportunità per sostenere cittadini in difficoltà.

#JOBPLACEMENTUnisob #STUDENTIUnisob #LAUREATIUnisob Avviso Pubblico per la presentazione di istanze di partecipazione a tirocini di inclusione sociale da parte di cittadini residenti nel Comune di Napoli. Scadenza: 16/06/2025 Descrizione Il Comu Vai su Facebook

ll @ComuneNapoli ha pubblicato un Avviso per una serie di #tirocini finalizzati all’inclusione sociale e lavorativa. I tirocini sono suddivisi per settore di attività come #turismo, #cinema, moda, edilizia e tanto altro! Scopri di più https://cliclavoro.gov.it/page/com Vai su X

Tirocini d’inclusione lavorativa a Messina, elenco degli ammessi Secondo msn.com: Il Comune ha pubblicato l'elenco provvisorio ammessi e non ammessi ai voucher, Fondo povertà 2022.