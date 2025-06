Nuovi sentieri nella notte buia dell’incertezza

In un mondo avvolto dall’incertezza, tra speranza e creatività, si aprono nuovi sentieri nella notte oscura dell’incertezza. Un caleidoscopio di motivazioni, altruismo e razionalità limitata ci guida oltre i confini dell’Homo Economicus, verso scoperte inaspettate e innovazioni sorprendenti. Quando si spegne la luce del giorno, nasce l’opportunità di tracciare percorsi inediti nelle scienze, nell’arte, nella cultura e nell’imprenditorialità, scandagliando territori ancora inesplorati e ricchi di potenzialità.

In una sorta di brodo caotico, convivono speranza, incertezza, forza creativa, altruismo, razionalità limitata, motivazioni intrinseche: molto di più e di diverso dall’Homo Economicus razionale e strettamente egoista. Quando si spegne la luce del giorno che e? la certezza, avanzando nella notte buia dell’incertezza non misurabile si tracciano – non si trovano! – sentieri inediti nelle scienze, nell’arte e nella cultura, e nell’imprenditorialità che da quelle trae nutrimento. Proprio ciò che contraddistinse l’Età del Rinascimento. Emancipate da tradizioni indiscusse perché erano considerate sacre, millenarie e quindi inviolabili, le citta? del Rinascimento divennero luoghi di creatività individuale e sociale alla linea di frontiera dove conoscenza e ignoranza convergono e si scontrano. 🔗 Leggi su Ildenaro.it