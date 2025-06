Nuovi raid di Israele contro sito nucleare di Natanz Trump | Iran raggiunga accordo prima che non rimanga nulla

Le tensioni tra Israele e Iran si acutizzano con nuovi raid israeliani, tra cui il colpo allo sito nucleare di Natanz e l’attacco all’aeroporto di Tabriz. In un clima di guerra che rischia di sfociare in una crisi più profonda, si alimenta la speranza che Trump e le parti coinvolte trovino un accordo prima che i danni diventino irreparabili, aprendo così uno spiraglio di pace in un'area sempre più instabile.

L'esercito israeliano ha lanciato un'altra ondata di attacchi in Iran. Secondo quanto si apprende da fonti militari, l'aeronautica ha distrutto l'aeroporto di Tabriz, in Iran nord-occidentale. E nuovamente colpito il sito nucleare di Natanz in Iran. Lo riporta il portale iraniano Etemad. L'organizzazione per l'energia atomica iraniana aveva in precedenza dichiarato che il sito atomico.

