Nuovi posti per i Centri estivi ricreativi di Verona riaprono le iscrizioni

Le iscrizioni per i centri estivi ricreativi di Verona sono ufficialmente riaperte, offrendo nuove opportunità ai giovani desiderosi di vivere un’estate indimenticabile. Con 258 posti aggiuntivi disponibili e tutte le esigenze di bambini con disabilità già soddisfatte, il Comune si impegna a garantire un’esperienza inclusiva e divertente per ogni bambino. Non perdere questa occasione: scopri come prenotare il posto ideale per il tuo piccolo!

Per i Centri estivi ricreativi (Cer) organizzati dal Comune di Verona sono stati messi a disposizione nuovi posti che permettono di accogliere al servizio altri 258 bimbi in lista d’attesa, oltre al fisiologico scorrimento delle stesse, mentre sono già stati accolti tutti i piccoli con disabilità. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Nuovi posti per i Centri estivi ricreativi di Verona, riaprono le iscrizioni

