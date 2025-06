Nuovi pannelli segnaletici nel sottopasso di viale Ceccarini per orientare visitatori e turisti

Nel cuore pulsante di Riccione, il sottopasso di viale Ceccarini si trasforma con nuovi pannelli segnaletici, ideali per guidare visitatori e turisti in modo semplice e intuitivo. Questi strumenti all’avanguardia migliorano l’esperienza di chi attraversa questa zona strategica tra mare e città , rendendo ogni visita ancora più piacevole e senza stress. Scopri come queste innovazioni renderanno il tuo soggiorno ancora più confortevole e scopriremo insieme i dettagli di questa novità .

Il sottopasso pedonale di viale Ceccarini, cuore del flusso tra mare e città lato a monte della ferrovia, si arricchisce di nuovi strumenti pensati per migliorare l'orientamento e l'accoglienza. Sono stati installati nei giorni scorsi, sia nel sottopasso che nelle immediate vicinanze dei suoi.

