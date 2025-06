Nuovi guai per Boccia cosa non torna sulla laurea | indagata per falso e plagio

Nuovi guai scuotono la figura di Maria Rosaria Boccia, coinvolta in un caso che mette sotto pressione la sua credibilità. La laurea in economia ottenuta nel 2023, al centro delle indagini, solleva sospetti di falso e plagio, con la Guardia di Finanza che ha acquisito documenti da tre università diverse. La vicenda si infittisce, alimentando dubbi e tensioni che potrebbero avere ripercussioni importanti sulla sua carriera e sulla scena politica italiana.

Nuovi guai in arrivo per Maria Rosaria Boccia? L'ultima vicenda sulla 42enne di Pompei al centro del caso della consulenza per il ministero della Cultura che ha portato alle dimissioni di Gennaro Sangiuliano riguarda la laurea in economia conseguita nel 2023. La Guardia di finanza infatti ha acquisito documentazione negli uffici di tre università: la “Parthenope”, la “Pegaso” e la “Luiss Guido Carli”. I pm della Procura di Napoli - Ciro Capasso, Claudio Orazio Onorati e Vincenzo Piscitelli -, riporta Repubblica, ipotizzano i reati di falso, truffa e “falsa attribuzione di lavori altrui”. L'indagine è partita dopo una segnalazione della “Pegaso” e prende in esame due diversi aspetti della vicenda: un'autocertificazione non firmata per il trasferimento della studentessa Boccia dalla “Parthenope” alla “Pegaso” e il presunto plagio della tesi di laurea. 🔗 Leggi su Iltempo.it