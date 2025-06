Nuovi concorsi in Comune le candidature entro il 12 luglio

Se sei alla ricerca di un'opportunità lavorativa, questa potrebbe essere la tua occasione! Il Comune di Pescara ha appena pubblicato tre nuovi bandi di concorso per assunzioni, con scadenza per le candidature fissata al 12 luglio. Non perdere tempo: prepara i documenti e fai il primo passo verso una carriera nel settore pubblico. Per scoprire tutti i dettagli, continua a leggere e cogli al volo questa opportunità!

Nuovi concorsi indetti dal Comune di Pescara per l'assunzione di personale. Chi fosse interessato ha tempo fino al 12 luglio per presentare la propria candidatura. «Sono tre i nuovi concorsi promossi dal Comune di Pescara. Oggi la pubblicazione», annunciano il sindaco Carlo Masci e.

