Nuovi attacchi israeliani | colpito il sito nucleare di Fordow

L’ombra di nuovi attacchi si allunga sulla regione: Israele ha ripreso i raid in Iran, colpendo il fortified site di Fordow. Secondo fonti come il New York Times e media iraniani, esplosioni sono state udite a Teheran, alimentando tensioni già alte. Quali saranno le conseguenze di questa escalation? La situazione resta estremamente volatile, con il mondo che osserva attentamente ogni mossa.

Israele ha ripreso i raid in Iran e ha colpito il sito nucleare fortificato di Fordow. Lo riferiscono il New York Times e i media iraniani. Esplosioni sono state udite in vari punti della capitale Teheran.

Rising Lion: così Israele ha colpito il sito nucleare di Natanz in Iran – Il video - L’attacco israeliano al sito nucleare di Natanz in Iran ha scosso la scena internazionale, con immagini di fumo e distruzione che girano rapidamente sui media.

Colpita Natanz ma si tenga presente che impianti di Fordow, Isfahan e Karaj non sono stati danneggiati mentre rimangono quantità di materiale nucleare (inclusi oltre 400 chili uranio arricchito al 60 %) Vai su X

I bombardamenti israeliani hanno preso di mira almeno tre siti del programma di ricerca nucleare dell’Iran, che i militari iraniani potrebbero usare per produrre armi atomiche secondo l’Agenzia internazionale per l’energia atomica. La posizione ufficiale dell’Ira Vai su Facebook

Israele attacca il sito nucleare iraniano di Fordow, risparmiato nei primi raid. A Teheran nuove esplosioni in diversi quartieri; 'Idf attacca sito nucleare Fordow, esplosioni a Teheran'; Israele, operazione Rising Lion contro l'Iran: Siamo solo all'inizio | Teheran: Pronti a stare in guerra per anni | Trump: Eccellente attacco, ce ne saranno altri.

Israele attacca l'Iran, 78 morti. Nuovi raid sul sito nucleare Fordow, media: ucciso capo forza Quds Esmail Qaani. Pasdaran: «Sarà l'inferno» - L'aeronautica militare israeliana ha avviato una serie di attacchi in Iran dopo l'annuncio del ministro della Difesa Israel Katz che ha dichiarato lo stato di emergenza speciale ... Come scrive leggo.it

'Idf attacca sito nucleare Fordow, esplosioni a Teheran' - Israele ha ripreso i raid in Iran e ha colpito il sito nucleare fortificato di Fordow, lo riferisce il New York Times e i media iraniani. Si legge su gazzettadiparma.it

Israele ha ripreso i raid in Iran. Scatta l'allerta rossa, angoscia a Tel Aviv. Sorvegliati gli obiettivi sensibili in Italia - Israele ha ripreso i raid in Iran e ha colpito il sito nucleare fortificato di Fordow, lo riferisce il New York Times e i media iraniani. Da gds.it