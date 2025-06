Nuove Indicazioni Nazionali Cuzzupi UGL Scuola | ‘Sulla strada giusta più autorevolezza ai docenti’

Le nuove Indicazioni Nazionali per la scuola dell’infanzia e il primo ciclo rappresentano un passo importante verso un sistema educativo più solido e autorevole. La Segretaria Nazionale UGL Scuola, Ornella Cuzzupi, sottolinea come queste linee guida siano sulla strada giusta, conferendo ai docenti il ruolo di protagonisti e figure di autorevolezza fondamentale. È essenziale ascoltare e valorizzare il loro contributo per costruire un futuro scolastico migliore.

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa inviatoci dalla Segretario Nazionale UGL Scuola, nonché componente del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, Ornella Cuzzupi, sulle Nuove Indicazioni Nazionali per la scuola dell’infanzia e primo ciclo. Cuzzupi: infanzia e primo ciclo d’istruzione, Indicazioni Nazionali sulla strada giusta. Ai docenti la dovuta autorevolezza! “Abbiamo letto con attenzione la bozza delle Nuove . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: indicazioni - nazionali - cuzzupi - scuola

Frassinetti: “Educazione all’empatia è nelle nuove Indicazioni Nazionali e riguarda tutte le materie” - L'educazione all'empatia entra ufficialmente nelle scuole italiane, un passo fondamentale per formare cittadini consapevoli e rispettosi.

Nuove indicazioni per l’infanzia e il primo ciclo, Cuzzupi (Ugl Scuola): Ai docenti finalmente la centralità e l’autorevolezza che meritano; Cuzzupi: infanzia e primo ciclo d’istruzione, Indicazioni Nazionali sulla strada giusta. Ai docenti la dovuta autorevolezza!; Le nuove Indicazioni Nazionali riaccendono il confronto su scuola dell'infanzia e primo ciclo d'istruzione.

Indicazioni Nazionali Scuola dell’infanzia e Scuole del Primo ciclo di istruzione: ecco il nuovo testo. PDF Come scrive orizzontescuola.it: Pubblicata oggi sul sito del Ministero dell'Istruzione e del merito la nuova bozza delle Indicazioni Nazionali per il curricolo -