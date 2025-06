Nuove Fonderie Pisano | spunta l’ipotesi dell’ex Pennitalia nell’area industriale di Salerno

Una nuova pagina si apre per le Fonderie Pisano: l’ipotesi di un’asta tra privati sull’ex Pennitalia, nel cuore dell’area industriale di Salerno, potrebbe rappresentare una svolta significativa. Lo Studio legale Schillaci Associati ha individuato un potenziale sito di circa 70mila metri quadri, aprendo interessanti prospettive per il futuro dell’area e delle attività produttive locali. Questa mossa potrebbe davvero cambiare il destino di questa storica realtà industriale...

Una possibile svolta sul futuro delle Fonderie Pisano: secondo quanto riportato da Il Mattino, è stata avanzata la proposta di una compravendita tra privati che potrebbe riguardare l’area dell’ex Pennitalia, poi sede della AGC Flat Glass, nel cuore della zona industriale ASI di Salerno. L’iniziativa porta la firma dello Studio legale Schillaci Associati, che ha individuato nel lotto di circa 70mila metri quadri una possibile sede per il trasferimento dell’impianto, a lungo al centro del dibattito cittadino per questioni ambientali e urbanistiche. La proposta è emersa proprio in coincidenza con la riunione del tavolo tecnico sulle Fonderie, che si è svolta presso il Comune di Salerno, confermando che il confronto istituzionale sul tema resta aperto e attivo. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Nuove Fonderie Pisano: spunta l’ipotesi dell’ex Pennitalia nell’area industriale di Salerno

