Nuove date per la Fiera della musica ad Azzano Decino

La Fiera della Musica di Azzano Decimo riscopre il suo spirito di innovazione e resilienza, annunciando il rinvio delle sue celebri date a settembre 2023. Un'occasione imperdibile per gli amanti della musica, che potranno godere di emozioni forti tra concerti di artisti come Coma_Cose e Serena Brancale. La passione non si ferma; anzi, si rafforza, perché il grande spettacolo sta per riprendere. Restate sintonizzati per scoprire tutti i dettagli e le nuove date degli eventi.

Per ragioni tecnico – organizzative la Fiera della Musica, in programma dal 19 al 22 giugno a Azzano Decimo (PN), rinvia i suoi eventi al prossimo mese di settembre. Il concerto dei ComaCose, originariamente previsto per il 19 giugno, è rinviato alla nuova data di sabato 6 settembre. Il concerto di Serena Brancale, originariamente programmato per il 21 giugno, è rinviato alla nuova data di domenica 7 settembre, mentre il concerto “ Alla scoperta di Morricone ” dell’ Ensemble Symphony Orchestra, del 22 giugno, è rinviato alla nuova data di lunedì 8 settembre. Tutti i concerti nelle nuove date si terranno nella medesima venue di Piazza Libertà ad Azzano Decimo, con inizio alle ore 21. 🔗 Leggi su Udine20.it © Udine20.it - Nuove date per la Fiera della musica ad Azzano Decino

In questa notizia si parla di: musica - date - fiera - azzano

105 Summer Festival: cinque tappe con la musica live e gratis. Date e artisti - Scopri il 105 Summer Festival: cinque imperdibili appuntamenti con musica live e gratuita! Dopo il successone della scorsa stagione, preparati a vivere nuove emozioni con artisti straordinari.

Un’estate tutta da Kantare con Radio Bellla&Monella! Sabato 21 giugno 2025 alle 21:30 Serena Brancale porta il suo straordinario Anema e Core Tour in Piazza Libertà ad Azzano Decimo per una tappa imperdibile della Fiera della Musica 2025! Sou Vai su Facebook

Nuove date per la Fiera della musica ad Azzano Decino; Coma Cose live 2025: Azzano Decimo ospita la prima data del tour, Francesca Mesiano torna a casa; Serena Brancale in concerto alla Fiera della Musica di Azzano Decimo. sabato 21 giugno.

Azzano Decimo: Fiera della Musica 15-17 Luglio 2010 Segnala udine20.it: Per info e biglietti: Ufficio Cultura del Comune di Azzano Decimo, tel.