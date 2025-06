Nuova Ztl in centro a Novara | cosa cambia per pedoni e residenti

La città di Novara si appresta a vivere una svolta con l’introduzione di una nuova ZTL nel centro storico, annunciata ufficialmente dal sindaco Canelli, dall’assessora Franzoni e dal dirigente Cortese. Questa misura mira a migliorare la qualità della vita, tutelare i pedoni e favorire i residenti. Ma cosa cambierà davvero per chi vive e cammina in questa zona? Scopriamolo insieme, perché la novità coinvolgerà tutti noi nel quotidiano.

Cambia la Ztl in centro città. Lo hanno annunciato il sindaco Alessandro Canelli, l'assessora alla mobilità Elisabetta Franzoni e il dirigente del settore polizia locale e mobilità Paolo Cortese in una conferenza stampa "fatta per tempo, in modo da avvisare tutti" ha sottolineato il primo. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Nuova Ztl in centro a Novara: cosa cambia per pedoni e residenti

In questa notizia si parla di: centro - cambia - novara - cosa

Addio sacchi in strada. Dal 2 giugno cambia la raccolta rifiuti in centro storico - Il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti a Modena rappresenta un passo significativo verso un centro storico più pulito e ordinato.

Novara – Bicocca Bilocale moderno e arredato pronto da vivere o da mettere subito a reddito! ? Luminosissimo (3 lati liberi) ? Arredato con gusto ? Primo piano in piccolo contesto tranquillo ? Spese contenute e ottimo potenziale di affitto Perfetto p Vai su Facebook

Nuova Ztl in centro a Novara: cosa cambia per pedoni e residenti; Come cambia la Ztl di Novara. L’avvio operativo dal primo dicembre; Novara, cambio di gestore al fotofinish per il centro sportivo Terdoppio.

Novara, nuove regole per la Ztl: più pedonalizzazioni, nuovi varchi e permessi più rigidi Lo riporta lavocedinovara.com: Il sindaco Canelli: «I benefici saranno di più del disagio iniziale» ...