Nuova Stazione Elettrica di Terna a Pergine Valsugana | ridotte le emissioni di CO2

Terna rivoluziona la rete energetica di Pergine Valsugana con una nuova stazione elettrica da 132 kilovolt, riducendo significativamente le emissioni di CO2 e migliorando l'efficienza del territorio. Questa infrastruttura all’avanguardia, collegata alle cabine di Ora e Borgo Valsugana, rappresenta un passo deciso verso un futuro più sostenibile e intelligente. Un esempio concreto di come l'innovazione possa coniugare progresso e rispetto per l'ambiente, contribuendo a un domani più verde.

Nell'ambito del riassetto della rete a 132 kilovolt previsto da Terna nell'area di Trento, è entrata in esercizio la nuova Stazione Elettrica (SE) in località Cirè, nel comune di Pergine Valsugana. L'infrastruttura - sottolinea una nota di Terna - è stata collegata alla nuova Cabina Primaria di Set distribuzione e, tramite i raccordi aerei e in cavo interrato, alle cabine di Ora e Borgo Valsugana entrambe di proprietà del distributore locale e all'esistente SE Trento Sud di Terna. Il progetto, per cui la società guidata da Giuseppina Di Foggia ha investito circa 43 milioni di euro, permetterà una maggiore affidabilità all'alimentazione del carico della città di Trento, limitando al minimo le perdite di trasmissione di rete, con conseguente riduzione di emissione di anidride carbonica pari a circa 6.

