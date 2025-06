Nuova palestra di Celleno l' opposizione insorge | Beraldo mente intestandosi meriti non suoi

Scoppia la polemica a Celleno sulla nuova palestra scolastica, con l’opposizione "Adesso per il Futuro" che attacca duramente il sindaco Luca Beraldo. Quest’ultimo si è autoelogiato per aver ottenuto 1,7 milioni di euro di fondi PNRR, ma gli oppositori sollevano dubbi e contestano la veridicità dei meriti attribuiti, sottolineando come la gestione di questa risorsa sia oggetto di controversie e polemiche politiche.

Scoppia la polemica intorno al finanziamento di 1 milione e 725 mila euro per la costruzione di una nuova palestra scolastica a Celleno. Il gruppo consiliare d'opposizione "Adesso per il Futuro" attacca il sindaco Luca Beraldo per le recenti dichiarazioni sui fondi pnrr ricevuti dal governo per. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Nuova palestra di Celleno, l'opposizione insorge: "Beraldo mente intestandosi meriti non suoi"

