Nuova ondata di raid in Iran distrutto l' aeroporto di Tabriz

In un’escalation di tensioni, l’Iran si trova al centro di una nuova ondata di raid, con l’aereoporto di Tabriz nel mirino delle operazioni militari israeliane. Questi attacchi segnano un capitolo inquietante nello scenario geopolitico, sollevando interrogativi sulla stabilità della regione e le future ripercussioni. La scena internazionale osserva con attenzione, mentre gli sviluppi continuano a plasmare un quadro di crescente incertezza e complessità.

L'esercito israeliano ha lanciato un'altra ondata di attacchi in Iran. Secondo quanto si apprende da fonti militari, l'aeronautica ha distrutto l'aeroporto di Tabriz, in Iran nord-occidentale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Nuova ondata di raid in Iran, distrutto l'aeroporto di Tabriz

