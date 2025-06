Nuova concessionaria BYD a Catania ecco dove scoprirla

Se sei appassionato di innovazione e mobilità sostenibile, non puoi perderti la nuova concessionaria BYD a Catania. Situata in via Acquicella Porto, questa moderna sede apre le sue porte per offrirti veicoli elettrici e ibride all’avanguardia, soluzioni ecocompatibili e tecnologie avanzate. Scopri come BYD sta rivoluzionando il modo di muoversi in città, un passo alla volta verso un futuro più verde e smart.

Apre a Catania, in via Acquicella Porto, il nuovo showroom di BYD, la tech company cinese specializzata nella produzione di veicoli elettrici e ibridi, nonché in soluzioni per la mobilità sostenibile e componenti tecnologici per diversi settori. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Nuova concessionaria BYD a Catania, ecco dove scoprirla

