Nuova apertura in città Il terzo negozio T Stock inaugura sul lungomare

L’inaugurazione del nuovo negozio T Stock sul lungomare di Viareggio segna un traguardo straordinario per Filippo Barsotti, che in meno di un decennio ha trasformato la sua visione in realtà, aprendo nove punti vendita tra Toscana e oltre. Questa conquista dimostra come determinazione e passione possano portare a risultati eccezionali, consolidando il brand e rafforzando il legame con la comunità locale. La storia di T Stock è un esempio di successo da celebrare e da seguire.

Una scommessa vinta, portata avanti con convinzione, impegno, sacrificio e dedizione. È stata quella di Filippo Barsotti che, da rappresentante, è divenuto lui stesso proprietario e dirigente dei negozi T Stock di abbigliamento e calzature, a Viareggio come in altrettante località della Toscana, e oltre, da Lucca a Sarzana, da Camaiore a Pisa. Arrivando a contare l’apertura, in meno di dieci anni, di nove negozi, tra cui quello, il secondo sul lungomare viareggino, insieme a quello a fianco dell’ormai chiuso cinema Odeon, che verrà inaugurato oggi alle 18 di fronte al’Hotel Royal, al numero 77. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nuova apertura in città. Il terzo negozio T Stock inaugura sul lungomare

In questa notizia si parla di: apertura - stock - lungomare - città

INTERNATIONAL STREET FOOD PORTO ERCOLE Lungomare Andrea Doria - Porto Ercole ? 31 Maggio - 1 - 2 Giugno ? INGRESSO GRATUITO Continua Il nostro tour nazionale fra le migliori specialità d'Italia e del mondo con : I migliori Street Vai su Facebook

Nuova apertura in città. Il terzo negozio T Stock inaugura sul lungomare; Il Giro a Viareggio. Tutto è pronto per abbracciare campioni e gregari; In treno alla scoperta delle province di Pesaro e Urbino.