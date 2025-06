Nuova ala-centro per Valtur Brindisi | arriva Gabriele Miani

La Valtur Brindisi si prepara a una nuova stagione di grande entusiasmo, accogliendo con orgoglio Gabriele Miani, talento italiano di 204 centimetri. L’arrivo dell’ala-centro classe 2000 promette di rafforzare il roster e infiammare i tifosi. Con questa acquisizione, la società punta a raggiungere traguardi ambiziosi, consolidando il suo ruolo tra le protagoniste del campionato. La squadra è pronta a scrivere un nuovo capitolo di successi, e il futuro sembra davvero brillante.

BRINDISI - La Valtur Brindisi ha comunicato con soddisfazione di aver acquisito le prestazioni dell’atleta Gabriele Miani, ala-centro italiana classe 2000 di 204 centimetri proveniente da Cividale, squadra in cui ha militato negli ultimi cinque anni. Il giocatore si lega alla società . 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Nuova ala-centro per Valtur Brindisi: arriva Gabriele Miani

