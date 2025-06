Nuoto la Rari Nantes Romagna conquista il titolo regionale negli Esordienti B

Un trionfo che celebra il talento e la determinazione dei giovani nuotatori della Rari Nantes Romagna, protagonisti di una stagione indimenticabile. Con 61 punti in staffetta e 171.5 individuali, la squadra degli Esordienti B si è laureata campione regionale dell’Emilia Romagna, dimostrando che con impegno e passione ogni obiettivo è raggiungibile. Un risultato che apre le porte a nuovi sogni e sfide future per questi promettenti atleti.

La squadra degli Esordienti B della Rari Nantes Romagna si è laureata campione regionale dell'Emilia Romagna. Con 61 punti in staffetta e 171.5 individuali la vittoria testimonia l'impegno, la dedizione e la passione che i giovani nuotatori hanno messo in vasca durante tutta la stagione.

