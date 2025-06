Nucleco gruppo Sogin Fabrizio Scolamacchia eletto Ad dell’azienda | insediato oggi il nuovo Cda

Oggi segna un momento cruciale per Nucleco, gruppo Sogin: con l’insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione, Fabrizio Scolamacchia assume il ruolo di amministratore delegato, portando rinnovate energie e prospettive innovative. La conferma di Nadia Cherubini come Presidente e la presenza di figure di spicco come Belinda Sepe testimoniano l’impegno di Sogin verso un futuro sostenibile e all’avanguardia nel settore nucleare. Un capitolo promettente si apre ora, guidato da una visione strategica e competenze di alto livello.

All'interno del Consiglio di amministrazione, Nadia Cherubini, Responsabile Tecnologie, Impianti e Materiali per la Fissione Nucleare di Enea, è stata confermata Presidente, affiancata da Belinda Sepe, Direttrice Amministrazione, Risorse, Sistemi e ICT di Sogin. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Nucleco (gruppo Sogin), Fabrizio Scolamacchia eletto Ad dell’azienda: insediato oggi il nuovo Cda

In questa notizia si parla di: nucleco - gruppo - sogin - fabrizio

Insediato nuovo Consiglio di Amministrazione di Nucleco, Società del Gruppo Sogin (60%) e partecipata Enea (40%); Nucleare, Hera vince la gara per la bonifica della centrale Garigliano grazie a Acr Reggiani; Categoria: I Bemolli sono blu 2024.

Si è insediato il nuovo Cda di Nucleco, Scolamacchia nuovo amministratore delegato Secondo italpress.com: Si è insediato il nuovo Cda di Nucleco, Scolamacchia è stato nominato per la carica di nuovo amministratore delegato ...