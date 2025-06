Novak Djokovic | Non sono mai stato amato come Federer e Nadal Mi sentivo come un bambino indesiderato

Novak Djokovic, il campione che ha sempre affrontato il mondo con determinazione e passione, non si è mai lasciato scoraggiare dalle sfide o dai confronti. Dopo aver conquistato il suo 100° titolo ATP e un'ottima performance a Roland Garros, il suo obiettivo rimane il 25° Slam, alimentando la sua sete di vittorie e gloria. A 38 anni, il suo spirito competitivo è più vivo che mai, proiettandolo verso Wimbledon 2025 e oltre.

Novak Djokovic vuole continuare ad inseguire l'obiettivo del 25° Slam, dopo aver conquistato poche settimane fa sulla terra rossa di Ginevra il 100° titolo ATP in carriera. Il fuoriclasse serbo si sente ancora competitivo ai massimi livelli, dopo l'ottimo cammino al Roland Garros in cui ha battuto il n.3 al mondo Alexander Zverev fermandosi solamente in semifinale a cospetto di Jannik Sinner, ed è già proiettato verso Wimbledon 2025. Il 38enne di Belgrado nel frattempo ha concesso un'intervista all'edizione tedesca di ' 20 minutos ', parlando della storica rivalità con Roger Federer e Rafael Nadal: " Non sono mai stato amato come loro perché non avrei dovuto essere lì.

