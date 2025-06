Notturna Città di Chieti viabilità modificata e mercato sospeso per la gara di oggi

Oggi, venerdì 13 giugno, Chieti si trasforma in un palcoscenico sportivo di eccezione con la 25ª edizione della “Notturna Città di Chieti”, una gara podistica nazionale che attirerà atleti da tutta Italia. Per garantire la sicurezza e il successo dell’evento, il Comune ha predisposto modifiche alla viabilità e sospeso temporaneamente il mercato locale. Scopri come queste novità influenzeranno la città e preparati a vivere una giornata all'insegna dello sport e della comunità.

Oggi, venerdì 13 giugno, Chieti accoglie la 25ª edizione della "Notturna Città di Chieti", gara podistica nazionale organizzata dall'Asd U.S. Acli Marathon. In occasione dell'evento, che coinvolgerà atleti provenienti da tutta Italia, il Comune ha predisposto modifiche alla viabilità e.

