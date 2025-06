Notte prima degli esami a Napoli scattano i divieti

La notte prima degli esami si avvicina, e Napoli si prepara a vivere momenti di festa e tensione. Per garantire sicurezza e ordine pubblico, il Comune ha disposto una serie di divieti in piazzale San Martino, in vista dei festeggiamenti del 17 e 18 giugno 2025. Tra le misure, il divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro, plastica rigida, lattina o simili, per mantenere un clima sereno e sicuro per tutti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Per garantire il miglior disimpegno dei servizi di ordine e sicurezza pubblica, in occasione dei festeggiamenti per l’ ultima notte prima degli esami di maturit Ă , previsti per i giorni martedì 17 giugno 2025 e mercoledì 18 giugno 2025, in piazzale San Martino-Napoli il Comune di Napoli ha disposto una serie di divieti. Tra questi il divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro, plastica rigida, lattina o qualsiasi altro materiale rigido consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica o carta, presso tutti gli esercizi commerciali ubicati in piazzale San Martino, via Tito Angelino, via Morghen, dalle ore 15 di martedì 17 giugno 2025 alle ore 3 ovvero a cessate esigenze di mercoledì 18 giugno 2025. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Notte prima degli esami” a Napoli, scattano i divieti

