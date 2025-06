Notte Bianca a Mirano con spettacoli musica negozi aperti e percorso enogastronomico

Preparati a vivere un’estate indimenticabile: sabato 14 giugno, Mirano si trasforma in un caleidoscopio di luci, suoni e sapori per la Notte Bianca. Dai negozi aperti agli spettacoli coinvolgenti, passando per il percorso enogastronomico, questa serata promette divertimento e scoperta per tutti. Vieni a scoprire il cuore pulsante della città e lasciati coinvolgere dalla magia di un evento che unisce tradizione e modernità. Non mancare!

Sabato 14 giugno il centro storico di Mirano si accenderà di colori e musica per ospitare la Notte Bianca, uno degli appuntamenti più attesi dell’estate miranese, in programma a partire dalle ore 19.00. Una festa diffusa che animerà vie e piazze fino a notte inoltrata con spettacoli, musica. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Notte Bianca a Mirano con spettacoli, musica, negozi aperti e percorso enogastronomico

In questa notizia si parla di: notte - musica - bianca - mirano

SABATO 14 GIUGNO. Lions Country. DJ's Eros & Fox. NOTTE BIANCA a Mirano La Notte Bianca sta per arrivare a Mirano! Preparatevi a una serata da favola : tra mongolfiere luminose, danze ispirate alle fiabe, avventure sotto le stelle e musica live in ogni a Vai su Facebook

