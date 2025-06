Nord Sud Ovest Est | arrivano aggiornamenti sulla serie tv sugli 883

Preparati a tornare nel mondo degli 883! Sky e NOW hanno appena annunciato l’inizio delle riprese di "Nord Sud Ovest Est", la seconda stagione della serie biografica dedicata alla band iconica. Firmata ancora una volta da Sydney Sibilia, questa nuova avventura promette emozioni e rivelazioni sorprendenti, con protagonisti Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli pronti a rivivere i momenti più intensi del duo. Resta sintonizzato per tutti gli aggiornamenti…

Sky e NOW hanno annunciato sui propri canali social l’inizio delle riprese di Nord Sud Ovest Est, quella che sarà la seconda stagione della serie biografica dedicata agli 883. A firmarla ancora una volta è Sydney Sibilia, che si presenta in una delle foto pubblicate online con il copione in mano, affiancato dagli interpreti principali Elia Nuzzolo (nei panni di Max Pezzali) e Matteo Oscar Giuggioli (Mauro Repetto). Una seconda immagine mostra solo la sceneggiatura del primo episodio, dal titolo emblematico Scusate il ritardo. Dopo l’exploit della prima stagione, Hanno ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883, la nuova produzione promette di chiudere il cerchio narrativo sul duo pavese. 🔗 Leggi su Screenworld.it