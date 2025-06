Nord Corea | Pyongyang riparato e varato cacciatorpediniere danneggiato

In un gesto che rafforza la determinazione di Pyongyang, la Corea del Nord ha annunciato il varo del suo secondo cacciatorpediniere riparato, con Kim Jong Un presente alla cerimonia. Questo passo segna un significativo progresso nella difesa navale del paese e mette in evidenza le crescenti tensioni nella regione. Ma cosa svelano queste mosse sulla strategia militare nordcoreana e le implicazioni per la stabilità del Nordest asiatico?

Seul (Corea del Sud), 13 giu. (LaPresseAP) – La Corea del Nord ha annunciato di aver riparato il suo secondo cacciatorpediniere danneggiato e di averlo varato in acqua. L'agenzia di stampa nordcoreana Kcna ha riferito che la nave da guerra è stata varata al largo della costa orientale del Paese alla presenza del leader Kim Jong Un. Kim ha affermato, riporta l'agenzia, che i due cacciatorpedinieri costruiti quest'anno, incluso quello varato giovedì, avranno un ruolo importante nel migliorare le capacità operative della marina nordcoreana. Lo scorso mese la Corea del Nord aveva dichiarato che la nave era stata danneggiata in un varo fallito, scatenando l'ira del leader, il quale ha promesso di costruire una marina più forte per far fronte a quelle che definisce crescenti minacce guidate dagli Stati Uniti contro il suo Paese.

