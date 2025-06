Non viviamo in una simulazione un astrofisico italiano lo ha dimostrato

Contrariamente alle affermazioni di molte teorie speculative, un rinomato astrofisico italiano ha recentemente smontato la possibilità che viviamo in una simulazione. Il professor Franco Vazza dell’Università di Bologna ha pubblicato una ricerca che sfata questa teoria fantascientifica, offrendo nuove prospettive sulla reale natura della nostra realtà. È un’affermazione che invita a riconsiderare tutto ciò in cui abbiamo sempre creduto, portando il nostro sguardo verso orizzonti più concreti e scientifici.

Il professor Franco Vazza dell'Università di Bologna ha pubblicato una ricerca sulla teoria della simulazione, smontando la possibilità fantascientifica.

