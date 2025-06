Non solo Xhaka pressing per Jashari | Tare sceglie gli svizzeri il costo del doppio colpo | CMIT

Nel vivace mercato del Milan, Igli Tare punta deciso a rafforzare il centrocampo con due colpi svizzeri, tra cui Xhaka e Jashari. Dopo le conferme su Xhaka, le attenzioni si spostano su altri talenti elvetici, con l’obiettivo di piazzare un doppio acquisto strategico per la squadra di via Aldo Rossi. Ma quali sono le vere cifre e le mosse in agenda? Scopriamolo insieme.

Le ultimissime sul mercato del Milan. Ecco cosa sta succedendo in via Aldo Rossi: il punto della situazione Un altro esperto dopo Luka Modric e un giovane, entrambi svizzeri. Igli Tare vuole piazzare il doppio colpo a centrocampo e dopo le conferme per Xhaka, le attenzioni si sono spostate altrove. Non solo Xhaka, pressing per Jashari: Tare sceglie gli svizzeri, il costo del doppio colpo (LaPresse) – Calciomercato.it Sì perché l’albanese ha deciso di puntare sul talento del Club Brugge, Ardon Jashari per rafforzare la linea centrale del campo. Per il calciatore classe 2002, però, il costo non è certo basso: per strapparlo alla squadra belga servono 35 milioni di euro. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Non solo Xhaka, pressing per Jashari: Tare sceglie gli svizzeri, il costo del doppio colpo | CM.IT

In questa notizia si parla di: xhaka - tare - svizzeri - doppio

Calciomercato Milan, Tare punta Xhaka. Ma ci sono valutazioni in corso - Il calciomercato del Milan si infiamma con l'interesse per Granit Xhaka del Bayer Leverkusen, un nome forte e apprezzato dal DS Igli Tare.

?In attesa dello sbarco a Milano di Luka #Modric, Igli Tare programma altri colpi per un #Milan che inevitabilmente cambierà volto, soprattutto a centrocampo dove verranno aggiunti almeno altri due giocatori Il nome che sta guadagnando terreno in quest Vai su X

L’Al-Hilal di Simone Inzaghi vuole Theo Hernández e in questi giorni sta facendo il forcing per chiudere, ma il difensore francese continua a rifiutare le proposte arrivate. Come riporta Fabrizio Romano, nonostante l’accordo già raggiunto con il Milan, il club ara Vai su Facebook

Non solo Xhaka, pressing per Jashari: Tare sceglie gli svizzeri, il costo del doppio colpo; Al Milan piace pure Jashari, Xhaka sempre più vicino ai rossoneri; Milan, avanti tutta su Xhaka! A centrocampo piacciono pure Jashari e Javi Guerra.

Non solo Xhaka, pressing per Jashari: Tare sceglie gli svizzeri, il costo del doppio colpo Lo riporta calciomercato.it: Igli Tare vuole piazzare il doppio colpo a centrocampo e dopo le conferme per Xhaka, le attenzioni si sono spostate altrove.